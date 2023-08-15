Пожарный эксперт Калужин сравнил ЧП на АЗС с детонацией термобарического боеприпаса Фото: СОЦСЕТИ

Эксперт в области пожарной безопасности Константин Калужин объяснил, почему взрыв на АЗС в Махачкале носил такой разрушительный характер.

Эксперт отмечает сразу несколько негативных факторов, из-за которых происходят подобные трагедии. Во-первых, нарушения градостроительства. Газовая заправка должна находиться не ближе 35 метров от жилого сектора и предприятий.

Немаловажный момент в том, что пожар произошел на автосервисе, а не на заправке. Поэтому там надо искать первопричину.

-А взрыв, между тем, был такой силы, что все, кто были в этом радиусе поражения, получили сильнейшие ожоги и баротравму, - сказал Царьграду Константин Калужин.

Он отметил, что взрыв газовоздушной смеси — это взрыв термобарического боеприпаса, несущий страшные последствия. Даже квалифицированная медицинская помощь, к сожалению, окажется бессильной.

Тем временем, стало известно, что владелец автозаправочной станции в Махачкале, где произошел взрыв, оказался судимым за незаконное предпринимательство.

-Он торговал на заправке сжиженным газом без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов,- сообщает телеканал «360».

Ранее, один из очевидцев взрыва рассказал, что на складе, рядом с АЗС, хранилась селитра для парников или других целей. Именно она сдетонировала так сильно.

- Через дорогу бокс горел. Оказалось, они хранили селитру там. Даже никто не знал. Люди собрались, снимали. Кто-то с нашей заправки понес огнетушитель туда тушить. И в этот момент все рвануло, — объяснил Шамхалов газете «Известиям».