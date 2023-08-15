Сирия обвинила Запад в разграблении богатств Ближнего Востока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада намерены продолжить разграбление природных богатств Ближнего Востока, считает министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.

«Западные страны нацелены на то, чтобы продолжать грабить природные богатства стран Ближнего Востока, попирая свободу и независимость стран региона», – заявил он, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Глава сирийского Минобороны обратил внимание, что войска Соединенных Штатов находятся в исламской республике незаконно, продолжая «безнаказанно грабить природные ресурсы страны и поддерживать вооруженные формирования». Он также напомнил о турецких войсках на севере Сирии и оккупированных Израилем территориях.

Напомним, в Службе внешней разведки России предупреждали, что США готовят провокации с использованием химических веществ в Сирии для срыва арабо-сирийского урегулирования. Методика применения таких отравляющих веществ отрабатывалась в мае этого года в провинции Идлиб подконтрольными ЦРУ боевиками, отравления тогда получили примерно 100 мирных жителей, заявили в ведомстве.