Путин 16 августа обсудит с кабмином ситуацию в угледобывающих регионах Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 16 августа, проведет совещание с членами федерального кабмина. Его основной темой станет ситуация в угледобывающих регионах. Об этом проинформировали в Кремле.

«16 августа Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства», - сказано в сообщении Кремля.

Уточняется, что участники мероприятия, в первую очередь, обсудят ситуацию, касающуюся инвестиций в неугольные сектора экономики в тех субъектах РФ, где добывают уголь.

По информации Кремля, российский лидер заслушает доклады министра экономического развития России Максима Решетникова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и главы Коми Владимира Уйбы.

Ранее на совещании с членами правительства по экономическим вопросам российский лидер подчеркнул, что уже со второго квартала 2022 года ВВП России начал расти, прибавляя по 0,5-0,7% каждый квартал. К концу 2023 года специалисты ожидают, что ВВП страны вырастет примерно на 2%. Глава государства отметил, что двухпроцентный рост полностью перекроет снижение прошлого года.

Ранее заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников в интервью KP.RU рассказал, как угольная отрасль страны перестроилась в условиях санкций и есть ли потенциал для увеличения добычи данного вида топлива.