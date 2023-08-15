Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты SCALP-EG Фото: EAST NEWS

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки системы ПВО перехватили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG.

“Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG» производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган»”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

В свою очередь Россия нанесла удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по объектам ВПК Украины. По данным Минобороны, все назначенные цели успешно поражены.

Напомним, информация о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP появилась еще в мае 2023 года, однако ВСУ получили их на вооружение лишь в начале августа. Сайт KP.RU разобрался, чем опасен этот вид ракет, какую версию снарядов отправит Франция и сможет ли Россия пресечь такую угрозу.

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