Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 15 августа сообщило об отражении ряда атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Так, российская группировка войск "Южная" в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское в Донецке.

Кроме того, ВСУ на Донецком направлении потеряли до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходные артиллерийские установки, такие как М109 Paladin американского производства и "Акация".

Накануне Минобороны сообщило о поражении ключевых военных заводов киевского режима, в результате чего ВПК Украины был нанесен значительный ущерб.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как украинские военнослужащие массово сдаются в плен, чтобы выжить.