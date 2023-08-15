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НовостиПолитика15 августа 2023 12:53

Минобороны: Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих на Донецком направлении
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 15 августа сообщило об отражении ряда атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Так, российская группировка войск "Южная" в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское в Донецке.

Кроме того, ВСУ на Донецком направлении потеряли до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходные артиллерийские установки, такие как М109 Paladin американского производства и "Акация".

Накануне Минобороны сообщило о поражении ключевых военных заводов киевского режима, в результате чего ВПК Украины был нанесен значительный ущерб.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как украинские военнослужащие массово сдаются в плен, чтобы выжить.