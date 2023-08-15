Продюсер Леонид Дзюник предрек скорое забвение Верке Сердючке Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продюсер Леонид Дзюник предрек печальную судьбу Верке Сердючке. Песни Андрея Данилко, некогда любимые российским зрителем, теперь звучат все реже. А все по тому, что артист позволяет себе негативно высказываться в адрес России. Претензии к стране, где он заработал миллионы и имя, у певца возникают давно. В очередной раз они прозвучали на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», который прошел в конце июля в Юрмале.

Там собрались многие знаменитости: Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*. Стал гостем и Данилко, он даже поднялся на сцену.

- Он приперся к Вайкуле, какую-то ерунду там нес. Кому это все нужно? Это уже от безысходности происходит, – высказался Дзюник «Абзацу».

Продюсер добавил, что он хорошо знал Данилко, так как довелось вместе сотрудничать. Теперь таких денег и популярности ему никогда не заработать. Скоро он станет никому не нужен. А ведь было и по-другому.

- Из любого окна играли его песни, и ни одна свадьба не обходилась без Верки Сердючки. А до чего он сейчас дошел? До такого низа! Ради чего? Ради проклятого Бандеры? – негодовал продюсер.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.