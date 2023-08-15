Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды15 августа 2023 12:56

Продюсер Леонид Дзюник предрек скорое забвение Верке Сердючке

Он уверен, что былую популярность артисту уже не заслужить
Елена АКИМОВА
Продюсер Леонид Дзюник предрек скорое забвение Верке Сердючке

Продюсер Леонид Дзюник предрек скорое забвение Верке Сердючке

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продюсер Леонид Дзюник предрек печальную судьбу Верке Сердючке. Песни Андрея Данилко, некогда любимые российским зрителем, теперь звучат все реже. А все по тому, что артист позволяет себе негативно высказываться в адрес России. Претензии к стране, где он заработал миллионы и имя, у певца возникают давно. В очередной раз они прозвучали на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», который прошел в конце июля в Юрмале.

Там собрались многие знаменитости: Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*. Стал гостем и Данилко, он даже поднялся на сцену.

- Он приперся к Вайкуле, какую-то ерунду там нес. Кому это все нужно? Это уже от безысходности происходит, – высказался Дзюник «Абзацу».

Продюсер добавил, что он хорошо знал Данилко, так как довелось вместе сотрудничать. Теперь таких денег и популярности ему никогда не заработать. Скоро он станет никому не нужен. А ведь было и по-другому.

- Из любого окна играли его песни, и ни одна свадьба не обходилась без Верки Сердючки. А до чего он сейчас дошел? До такого низа! Ради чего? Ради проклятого Бандеры? – негодовал продюсер.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.