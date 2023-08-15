Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины 15 августа 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сигнал воздушной тревоги был включён практически одновременно, во всех областях Украины. Соответствующая информация опубликована в онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

По данным украинского ведомства, тревожный сигнал был подключён одновременно, примерно в 15:25 по московскому времени.

Напомним, что Россия наносит массированные, точечные ракетные удары по объёктам критической инфраструктуры Украины, военным базам, аэродромам, узлам связи и пунктам принятия решений, начиная с 10 октября 2022 года. Это стало ответом на теракт, совершённый украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября того же года, и с тех пор воздушная тревога звучит на Украине практически ежедневно.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 14 августа в Херсоне были слышны взрывы, после чего воздушную тревогу объявили в Киеве, и в шести областях Украины.