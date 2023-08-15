Психолог рассказала, стоит ли отчиму вмешиваться в воспитание

Когда мужчина решает стать частью семьи, в которой уже есть ребенок, он принимает на себя обязательства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопрос, как вести себя мужчине, который становиться частью семьи женщины и ее ребенка, вызывает не мало споров. Психолог Юлия Токарчук рассказала в беседе с «Газета.ru», что устраниться полностью от воспитания не получится.

«Когда мужчина решает стать частью семьи, в которой уже есть ребенок, он в любом случае принимает на себя обязательства. Если супруги принимают решение о совместном бюджете, то и расходы на ребенка будут разделяться. Потребности ребенка должны учитываться», - рассказала психолог.

Токарчук уточнила, что взаимоотношения между мужчиной и малышом могут строиться по-разному. Кто-то будет принимать участие в воспитании ребенка на равных с матерью, другой — брать на себя лишь часть обязанностей или же присутствовать в жизни ребенка формально. Однако, устраниться полностью все же не выйдет.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что часто сильная усталость родителей появляется в первую очередь из-за неправильного построения отношений с ребенком. Важно понять, есть ли у взрослых по отношению к малышу гиперопека и гиперконтроль, сопровождающийся родительской тревожностью. Также психолог отметила, что иногда всем нужно побыть наедине с собой.