ABC: уровень высокотехнологичной обороны россиян в зоне СВО поразил Запад Фото: Александр КОЦ

Обозреватель ABC Мик Райан заявил, что западные союзники Киева не ожидали, что оборонительная тактика ВС России в зоне спецоперации будет настолько продуманной и высокотехнологичной.

“Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения”, — отметил журналист в своей статье.

По мнению Райана, техническое оснащение российской армии позволяет быстро обнаружить наступательные подразделения ВСУ и оперативно пресечь их попытки прорыва. Таким образом, резюмирует журналист, российские войска нанесли Западу “интеллектуальное поражение”, поскольку НАТО совершенно не ожидало настолько проработанной оборонной тактики.

Напомним, за первые два месяца наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

Тяжелые потери и отсутствие успехов украинской армии признали и на западе – американская газета Washington Post уже сравнивает текущий конфликт с Первой мировой войной из-за статичной линии боевого соприкосновения и высокомерия элит, предвкушающих легкую победу на фоне огромных потерь и падения боевого духа ВСУ.