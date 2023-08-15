Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев сдастся из-за череды поражений ВСУ Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что неудачи ВСУ в текущем наступлении приведут к отказу Запада от дальнейшего военного финансирования Киева и поражению Украины.

В интервью журналисту Стивену Гарднеру он заявил, что в США все больше обсуждают возможное поражение ВСУ на поле боя, из-за чего желающих отказаться в военной поддержки Киева становится все больше.

“Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет продолжать боевые действия”, — отметил Джонсон.

Также он добавил, что американские СМИ уже ушли от победной риторики и перестали с энтузиазмом писать о скорых победах Украины. В данный момент, по словам Джонсона, многие признают, что наступление ВСУ пошло не по плану.

Напомним, американское издание Washington Post еще в середине июля сообщило, что западные союзники Зеленского начинают сомневаться в возможности ВСУ достичь поставленных целей в текущем наступлении, а в Америке все чаще вспоминают предупреждения генерала Марка Милли о тяжелой судьбе Киева и призывы не упустить возможность дипломатического урегулирования конфликта.