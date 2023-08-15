Глава Минфина США Йеллен призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы Фото: REUTERS

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен призналась, что в ходе поездки в Китай употребила галлюциногенные грибы.

В интервью телеканалу CNN глава американского Минфина рассказала, что во время июльского визита в КНР она вместе с большой компанией посетила местный ресторан, где ей подали «вкусное блюдо из грибов». Никакого негативного эффекта при этом не последовало, отметила министр.

«Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами, узнала об этом позднее. Я прочитала, что, если грибы приготовлены правильно, то у них нет никаких последствий. Все мы отведали грибов в ресторане, и никто не ощутил негативных эффектов», – сообщила Йеллен.

Напомним, в середине июля стало известно, что глава Минфина США во время пребывания в Китае употребила в пищу грибы разновидности Lanmaoa asiatica, известные галлюциногенными эффектами. Ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций.