Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами взрыва в Махачкале, фото: Артём Геодакян/ТАСС

Алчность, жадность стали причиной той катастрофы, что случилась на автозаправочной станции в Махачкале 14 августа 2023 года. Такое личное мнение высказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов, во время заседания оперативного штаба.

«Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду», - считает глава региона.

Меликов напомнил, что даже по банальным законам логики, не то что по технике безопасности, сервисный центр не может располагаться в пяти метрах от заправки из-за регулярных сварочных работ, вызывающих искры. Глава Дагестана поручил провести комплекс проверок, а также напомнил, что уголовное дело уже возбуждено.

Напомним, вечером 14 августа в Махачкале загорелся сервисный центр, огонь из которого перекинулся на АЗС, после чего произошёл мощный взрыв. Погибли 35 человек, более 60 пострадали, среди погибших и раненых есть дети.

Ранее KP.RU сообщил, что двоих детей в критическом состоянии могут перевезти из Махачкалы в федеральные больницы.