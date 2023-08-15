Бастрыкин поручил завести уголовное дело после оскорбления детей в лагере Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях информации о том, что в лагере в Крыму вожатая оскорбляла детей и применяла к ним физическую силу. Об этом во вторник, 15 августа, проинформировала пресс-служба ведомства.

«В социальных сетях сообщалось, что в одном из детских лагерей Республики Крым вожатая оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу», - сказано в заявлении СК РФ.

В связи с этим крымскими следователями была начата проверка.

«Председатель СК России поручил возбудить по данному факту уголовное дело», - добавили в СК РФ.

О первых результатах расследования дела доложат Бастрыкину.

По информации CRIMEA.KP.RU, ранее в соцсетях распространили ролик, на котором вожатая в крымском лагере «Мультфильм», кричала на детей из Шебекино Белгородской области. Кроме того, девушка оскорбляла ребят по национальному признаку. Ее отстранили от должности, а прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина пытался развратить 15-летнюю девочку. Все произошло в детском оздоровительном центре в городе Усть-Катав Челябинской области 12 августа 2023 года. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.