Косметолог рассказала, почему популярные БАДы не приносят результат

Отравление витаминами или развитие гипервитаминоза возможно при беспорядочном употреблении лекарств и БАДов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие популярные биодобавки и «укапельницы красоты» не помогут омолодиться, а даже, напротив, могут нанести вред организму. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кубаева.

«Капсулы коллагена, принятые перорально укрепляет суставы, связочный аппарат. Элемент не достигает кожного покрова, потому что он не является приоритетным в организме», - сообщила косметолог.

Кубаева добавила, что также работает и гиалуроновая кислота: она расходуется на восполнение слизистой оболочки ЖКТ или на восполнение функций суставов.

А «капельницы красоты», по словам эксперта, не только не решают проблемы старения, но и наносят вред, так как, «проводить детоксы и капельницы можно только тогда, когда организм отравлен».

Телеканал «Царьград» ранее сообщил, что в России с 1 сентября начнут маркировать несколько категорий товаров, в том числе, биологически активные добавки (БАДы). Маркировка поможет обезопасить рынок от контрафакта и фальсификата.

По данным «Life.ru» отравление витаминами или развитие гипервитаминоза возможно при беспорядочном употреблении лекарств и БАДов без назначения врача, а привести всё это может к нарушению режима сна у человека и другим не самым приятным последствиям.