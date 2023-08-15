Журналист Никсон: Украина бросает солдат на фронт как пушечное мясо Фото: REUTERS

Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для командования ВСУ украинские солдаты являются пушечным мясом, которое Киев посылает на заведомо провальные миссии без шанса на выживание.

“Это не наступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат в бой, зная, что шансы на выживание равны нулю”, — сказал радиоведущий в своем видеоблоге на Youtube.

По его мнению, украинское правительство не является самостоятельным и не заботится об интересах собственной страны, вместо чего верно служит во благо Вашингтону.

При этом, подчеркивает Никсон, командование ВСУ прекрасно понимает устройство линии обороны российской армии и неспособность ВСУ прорвать ее.

“Солдаты приговорены к смерти”, — подводит итог Никсон.

Ранее обозреватель ABC Мик Райан заявил, что Россия нанесла НАТО “интеллектуальное поражение”, поскольку даже западные союзники Киева не ожидали настолько продуманной и высокотехнологичной тактики обороны ВС РФ.

Тем временем обещанное широкомасштабное наступление ВСУ уже идет более двух месяцев, однако украинские войска не добились никаких значимых успехов, при этом потеряв более 43 тысяч военнослужащих и почти пять тысяч единиц военной техники.