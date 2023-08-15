В Новокузнецке годовалого мальчика убило током от зарядки смартфона Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика. Он умер, по предварительным данным, задев провод зарядки телефона. Об этом во вторник, 15 августа, проинформировало региональное следственное управление.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти малолетнего», - сказано в заявлении ведомства.

По информации KEM.KP.RU, трагедия произошла вечером в воскресенье, 13 августа, в Новокузнецке. Мама, посадив годовалого сынишку на свою кровать, отвлеклась на дела, а мальчик заинтересовался смартфоном, который лежал рядом с кроватью на магнитной зарядке. Добравшись до провода, лежавшего на кровати, мальчик потянул его в рот. В результате ребенок умер от поражения электрическим током.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Омске 16 летний подросток умер от удара током во время попытки самостоятельно отремонтировать компьютер. Тело подростка обнаружила его мать. Рядом с ним лежал электрический удлинитель.