Что случилось за день: главные события 15 августа Фото: REUTERS

Во вторник, 15 августа 2023 года, Министерство обороны России заявило о нанесении существенного ущерба военно-промышленному комплексу Украины. Массированный, точечный удар по ключевым военным заводам, обеспечивающим ВСУ, был нанесён минувшей ночью.

Активы блогера-марафонщицы Елены Блиновской были арестованы, о чём сегодня сообщила её адвокат Наталия Сальникова. В общей сложности у Блиновской изъяли 68 млрд рублей. Имущество, в том числе, числилось в собственности ряда юридических лиц. Напомним, что марафонщицу обвиняют в неуплате только одного миллиарда рублей.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал, по его мнению, главную причину взрыва на АЗС в Махачкале. Он уверен, что это стало следствием алчности и жадности людей, готовых рисковать чужими жизнями ради мимолётной выгоды.

В целях возвращения уровня инфляции к 4% до 2024 года, Центробанк России поднял ключевую ставку до 12%. Такое решение было принято во вторник, в целях сохранения финансовой стабильности в РФ.

В Брянской области, тем временем, успешно предотвращён прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы. Неонацисты успели обстрелять приграничное село, погибло одно животное, люди не пострадали.