Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья15 августа 2023 15:03

Психолог перечислила тревожные признаки нездоровых отношений

Психолог Хлебнова: избегание и оскорбления говорят о нездоровых отношениях
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Оба партнера также должны соблюдать личные границы друг друга

Оба партнера также должны соблюдать личные границы друг друга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже длительные отношения могут быть не здоровыми, и приносить партнерам больше вреда, чем пользы. Признаки токсичных отношений перечислила в беседе с «Lenta.ru» психолог Вита Хлебнова.

«Партнерам стоит задуматься над проблемой, если они не проводят достаточно времени вместе, избегают любой возможности побыть вдвоем. Если в отношениях есть оскорбления и неуважение», - считает психолог.

Она добавила, что оба партнера также должны соблюдать личные границы друг друга, излишний контроль, моральное или физическое насилие неприемлемо.

Ранее «Life.ru» со ссылкой на клинического психолога Ксению Мосунову сообщил, что вспышки ревности, стремление контролировать каждый шаг партнёра, его социальные контакты и деятельность, - всё это имеет те же корни, что и боязнь совершить ошибку - страх одиночества.

Телеканал «360» сообщал, что контролю могут быть подвержены как женщины, так и мужчины. В любом случае партнеру следует оценить ситуацию, а затем установить границы.