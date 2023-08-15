Психолог перечислила тревожные признаки нездоровых отношений

Оба партнера также должны соблюдать личные границы друг друга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже длительные отношения могут быть не здоровыми, и приносить партнерам больше вреда, чем пользы. Признаки токсичных отношений перечислила в беседе с «Lenta.ru» психолог Вита Хлебнова.

«Партнерам стоит задуматься над проблемой, если они не проводят достаточно времени вместе, избегают любой возможности побыть вдвоем. Если в отношениях есть оскорбления и неуважение», - считает психолог.

Она добавила, что оба партнера также должны соблюдать личные границы друг друга, излишний контроль, моральное или физическое насилие неприемлемо.

Ранее «Life.ru» со ссылкой на клинического психолога Ксению Мосунову сообщил, что вспышки ревности, стремление контролировать каждый шаг партнёра, его социальные контакты и деятельность, - всё это имеет те же корни, что и боязнь совершить ошибку - страх одиночества.

Телеканал «360» сообщал, что контролю могут быть подвержены как женщины, так и мужчины. В любом случае партнеру следует оценить ситуацию, а затем установить границы.