Минобороны РФ: пресечена попытка Киева устроить теракт в Белгородской области

Системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны России заявило, что во вторник, 15 августа, была пресечена попытка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью дрона над Белгородской областью. Беспилотник был уничтожен, никто не пострадал.

«Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник.

В российском оборонном ведомстве также подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Она сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино.

Президент России Владимир Путин ранее объяснял, зачем киевский режим регулярно атакует Белгородскую область. По словам главы государства, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание российской армии, и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.