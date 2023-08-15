NYT: инженеры ВСУ массово гибнут при эвакуации техники с минных полей Фото: REUTERS

Американское издание The New York Times сообщило, что инженеры и механики ВСУ массово гибнут в попытках вернуть уничтоженную западную технику с минных полей.

“Один из заместителей командира батальона ВСУ признался, что по меньшей мере шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев”, — пишут авторы статьи.

В публикации отмечается, что украинские войска с самого начала широкомасштабного наступления несут большие потери при преодолении минных полей. При этом, указывают авторы, потери настолько большие, что командованию ВСУ даже пришлось сменить тактику наступления.

Напомним, по данным Минобороны России, за первые два месяца наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и почти пять тысяч единиц военной техники.

При этом газета The New York Times называла минные поля одной из главных проблем украинских войск при наступлении, а глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщал, что наступательные подразделения ВСУ в прямом смысле расчищают минные поля своими ногами.