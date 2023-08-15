В Татарстане за пять лет свои жилищные условия улучшили 2,9 тысячи молодых семей

Жилищные условия за пять лет улучшили почти 3 тысячи молодых семей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2018 года в Татарстане участниками социальных программ по улучшению жилищных условий стали 2,9 тысячи молодых семей. Их в этом власти профинансировали на 689,2 миллиона рублей, сообщил на брифинге глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

По словам министра, его ведомство предлагает федеральную программу «Обеспечение жильем молодых семей», закон Татарстана «О поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», программу социальной ипотеки «Молодая семья», а также молодежный жилищный конкурс.

Так, например, на участие в федеральной программе могут претендовать любые молодые семьи, независимо от того, где они проживают. Эта мера поддержки действует на всей территории Татарстана.

«Мы здесь увеличили объем финансирования из республиканского бюджета. Если до этого из местной казны выделяли 50 миллионов рублей, то в 2023 году сумма была увеличена в два раза – до 100 миллионов», - цитирует Садыкова Inkazan.

Глава Минмолодежи Татарстана также заявил, что сейчас в республике создается список тех молодых семей, которые хотят получить субсидии на улучшение своих жилищных условий. На 2024 год заявились уже 458 таких семей.