Максимальный срок посещения Вьетнама без визы для россиян увеличился втрое Фото: kremlin.ru

Власти Вьетнама приняли решение продлить срок действия электронных въездных виз (e-visa) для иностранных граждан, а также установить более длительные сроки пребывания в стране для людей из стран, с которыми у Вьетнама действует безвизовый режим. Об этом сообщил портал Vietnam News.

Иностранцы с действующей электронной визой смогут въезжать и выезжать из Вьетнама несколько раз на протяжении 90 дней. Подавать запрос на получение новых документов при этом не нужно. В то же время граждане стран, с которыми действует безвизовый режим, смогут находиться во Вьетнаме не 15 дней, как раньше, а 45 дней. Россия входит в число государств, граждане которых смогут воспользоваться этим нововведением.

Всё это делается для того, чтобы страна как можно быстрее восстановилась после коронавирусной пандемии. Вьетнам собирается заработать на развитии туризма не менее 27,5 млрд долларов только в 2023 году.

Ранее KP.RU сообщил, что Китай также открыл свои двери для россиян, и уже на текущей неделе туристы могут поехать к соседям без виз.