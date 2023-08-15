Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов во вторник, 15 августа, по телефону обсудили вопросы практической реализации ранее согласованных шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщается на сайте МИД РФ, телефонный разговор прошел по инициативе азербайджанской стороны. В ходе него стороны провели обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня.

«Особый акцент сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха», - сказано в заявлении российского министерства.

В том числе речь шла о разблокировании гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

Главы МИД также подчеркнули безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении, которые необходимы для того, чтобы достигнуть нормализации отношений Баку и Еревана.

«Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями», - резюмировали в МИД РФ.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что такое решение стало важным шагом в урегулировании отношений между Баку и Ереваном. Тогда российский лидер отметил, что в трехстороннем формате у глав РФ, Армении и Азербайджана будет время обсудить детали.