Певицу Ладу Дэнс начал сопровождать телохранитель из-за угроз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Лада Дэнс наняла телохранителя, который теперь сопровождает знаменитость повсюду. Причиной стали регулярные угрозы, поступающие в адрес женщины в соцсетях и по телефону. Неизвестный грозит артистке убийством, на фоне чего у неё случился нервный срыв, сообщил портал Woman.ru.

«Последние несколько дней ей поступают угрозы. Они приходят не только в соцсетях. Было несколько звонков по телефону. Несмотря на то, что возможно это делают не совсем психически здоровые люди, недооценивать угрозу нельзя. Мы решили обратиться в полицию, чтобы установили личности тех, кто угрожает артистке», - рассказал адвокат певицы Сергей Жорин.

На фоне недавней жуткой аварии, в которую попала артистка, поступающие угрозы очень сильно бьют по её психическому состоянию. Команда исполнительницы, во главе с продюсером Сергеем Пудовкиным, также оберегает женщину от посторонних. Они не позволяют лишним людям подступать к ней.

Ранее KP.RU сообщил, что Лада Дэнс только 11 августа 2023 года впервые вышла на связь после ДТП, в Подольске, Московская область.