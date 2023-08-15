На Тайване во время учений взорвалась ракета американского ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайваньская газета “Цзыю шибао” сообщила, что во время военных учений на Тайване одна из ракет американского ЗРК Patriot нештатно взорвалась в воздухе.

По данным издания, инцидент произошел утром 15 августа на военной базе Цзюпэн на юге острова. Из двух запланированных пусков зенитно-ракетного комплекса, первая ракета взорвалась всего через пять секунд после старта.

Отмечается, что в начале августа на острове происходило другое подобное происшествие – во время пусков неуказанного типа ракет произошло возгорание ракетного топлива, из-за чего не менее четырех человек получили ожоги от 30 до 80 процентов тела.

Напомним, пустой ЗРК Patriot производства США стоит по разным данным от 0,5 до 1 миллиарда долларов, а каждая ракета для него стоит до 4 миллионов долларов. Тем не менее, даже 32 залпа Patriot не смогли остановить гиперзвуковой “Кинжал” в мае 2023 года под Киевом, из-за чего акции завода, производящего хваленые американские системы ПВО, потеряли на следующий день 7% от стоимости или около $10 миллиардов.

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