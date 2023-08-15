Глава ОАК Слюсаль: первый полет импортозамещенного SSJ-100 ожидается в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь во вторник, 15 августа, рассказал, когда ожидается первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Он состоится в сентябре в рамках испытаний.

«Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре, на 100% российскими комплектующими не будет оснащен», - пояснил Слюсарь в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что испытания были сознательно разбиты на несколько этапов, сделано это для того, чтобы сократить время на них. Слюсарь уточнил, что перед ОАК стоит задача обеспечить серийные поставки SSJ-100, полностью оснащенного отечественными комплектующими, в 2024 году.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал, что самолет Sukhoi Superjet 100 к 2024 году станет полностью российским. Тогда он сообщал, что в 2023 году планируется завершить сертификацию отечественного двигателя ПД-8, а в 2024 году начнется его серийное производство. Этот двигатель, в том числе будут устанавливать на Sukhoi Superjet.

Слюсарь, в свою очередь, ранее отмечал, что в рамках работ по импортозамещению на Sukhoi Superjet заменят не только двигатель, но и ряд систем. У самолета будет и обновленный корпус, что связано не только с импортозамещением, учтены замечания авиакомпаний, которые уже полетали на SSJ-100.