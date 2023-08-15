Россияне стали чаще жаловаться на банки Фото: Мария ЛЕНЦ

С января по март 2023 года в Роспотребнадзор поступило четыре тысячи жалоб на банки от россиян. На данный момент их доля от общего количества — 66 процентов. Об этом рассказала «Газета.Ru» со слов пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего банки нарушают права клиентов условиями кредитных договоров. Именно поэтому защитники прав и экономисты советуют внимательно изучать каждый пункт договора перед заключением. Для этого его можно взять с собой на дом.

В то же время, на фоне ситуации с курсом рубля, наибольший интерес стали представлять не кредиты, а вклады в рублях. После повышения ключевой ставки российские банки повысят по ним ставки. Об этом рассказали на сайте Пятого канала.

Некоторые из банков уже анонсировали улучшение доходности по сберегательным продуктам. Остальные же наверняка примут подобное решение уже в ближайшее время.