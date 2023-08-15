Цена на газ в Европе превысила 450 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила отметку в 450 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Лондонской торговой биржи ICE, цены на газ в Европе 15 августа превысили 450 долларов за тысячу кубометров.

На открытии торгов сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF стартовали на уровне 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров, прибавив почти 9 процентов к прошлому дню.

Минимальная цена во время торгов составила 400,1 доллара, а максимум вырос более чем на 16 процентов и составил 457,5 доллара за тысячу кубометров.

Под конец торговой сессии фьючерсы торговались по 451,9 доллара. Днем ранее средняя стоимость тысячи кубометров газа на бирже составила 391,7 доллара.

Данный скачок был самым большим на Лондонской бирже с 21 июня, тогда средняя цена на фьючерсы также превысила 450 долларов, а во время торгов превышала отметку в 550 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты считают, что данный рост цен является временным и связан в первую очередь с ожиданием жары и слабого ветра, а также с возможным дефицитом голубого топлива на рынке из-за вероятных забастовок профсоюзов Австралии, из-за чего до 10 процентов мирового экспорта сжиженного газа может временно стать недоступным.