Стало известно, как повлияет повышение ключевой ставки на курс рубля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 12 процентов годовых поможет зафиксировать курс рубля, но не приведет к его резкому укреплению. Такое заявление сделал бывший глава регулятора Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru».

— Я считаю, что у Центрального банка очень небольшое пространство для маневра. Главное, что они могли — это именно повысить ключевую ставку, что автоматически не приведет к укреплению рубля, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что эта мера зафиксирует рубль в сложившемся положении, пока не наступил новая ребалансировка на рынках, которая и отразит то, кто и как себя чувствует с такой стоимостью кредита.

При этом трейдер Роман Блинов считает, что курс российской национальной валюты должен быть гораздо более крепким. Именно по этой причине он предположил, что Центробанк мог специально уверять всех в стабильности рубля, но после того, как курс внезапно упал, регулятор сразу же поднял ключевую ставку. Этим мнением он поделился с «Царьградом».