Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справок о смене пола

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Министерство здравоохранения РФ признало утратившим силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи документов, подтверждающих смену пола. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 15 августа 2023 года.

Напомним, 24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий менять пол кроме случаев, когда операция проводится по медицинским показаниям.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пояснил, что данный закон прежде всего направлен на защиту россиян, их детей, и на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей.