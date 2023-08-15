Блинкен призвал Конгресс США одобрить передачу 24 млрд долларов для Украины Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к членам Конгресса с просьбой одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении дополнительных 24,1 млрд долларов на военную поддержку Украины. При этом Блинкен использовал слово «незамедлительно» в своём призыве. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

«На прошлой неделе президент [США Джо] Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях... Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании», - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что США, а также «десятки» других стран, будут продолжать поддерживать и финансировать Украину, вплоть до «достижения справедливого и устойчивого» мира. При этом многие американские политики уже открыто призывают перестать спонсировать Киев, ввиду усугубляющихся внутренних проблем Штатов.

Ранее KP.RU сообщил, что ряд республиканцев, которых поддержал Илон Маск, призвали выделить 24 млрд долларов не Киеву, а Гавайям, где лесные пожары уничтожают целые города.