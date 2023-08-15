В Киеве заявили, что Украина не отдаст территории ради вступления в НАТО

Подоляк заявил, что Украина не отдаст территории ради вступления в НАТО Фото: REUTERS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина ни в коем случае не согласится отдать России спорные территории в обмен на вступление в НАТО.

“Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии… уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения”, — написал Подоляк у себя в соцсети.

Также он не забыл в очередной раз посоветовать НАТО активнее поставлять украинской армии оружие вместо того, чтобы думать о компромиссах с Россией.

Напомним, ранее начальник штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО, если согласится уступить России часть спорных территорий.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не оставил эту инициативу без внимания, назвав ее любопытной, однако указал, что все территории Украины являются “в высшей степени спорными” и украинским властям при таком сценарии придется отказаться даже от Киева.