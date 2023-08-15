Ученые разработали способ переработки пластика обратно в нефтепродукты Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые ФИЦ «Институт катализа СО РАН» сумели разработать экологичное термолизное масло из пластиковых отходов, в котором в 200 раз снижено содержание хлора. Это открытие позволит в будущем создать цикл безотходного производства нефтепродуктов. Об этом рассказала «Газета.Ru» со слов специалистов.

— Мы еще на начальных этапах исследования, но цель нашей работы создать замкнутый цикл. Мы получаем пластик из нефти, а потом мы хотим его вновь перерабатывать в нефтепродукты. Это термолизное масло добавляют в нефтепродукты, чтобы утилизировать пластиковые отходы, затем создают более экологичное топливо, — рассказала одна из авторов исследования Валерия Крестьянинова.

Еще одним важным открытием отметились ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева, которые работают над созданием нового метода восстановления печени, поврежденной от цирроза. Об этом рассказали «Известия».

Этот метод позволит удалять нездоровый участок ткани путем операции и установку на его место специального каркаса, который будет стимулировать регенерацию собственных клеток организма.