Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президента Украины Владимира Зеленского никогда не волновали жизни простых украинцев, а текущий конфликт предотвратить пытался только Владимир Путин.

“Никого не беспокоит, что там происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин”, — заявил журналист в своем видеоблоге на Youtube.

По мнению Хинкла, именно российский лидер в течение восьми лет пытался разрешить украинский кризис и делал все возможное для избежания вооруженного столкновения и гибели людей, однако достигнутые минские соглашения были проигнорированы Киевом.

Напомним, в начале 2023 года Зеленский прямо заявил, что не собирался выполнять достигнутые минские соглашения, поскольку Украина якобы не сможет их реализовать.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова к диалогу и признает, что любые конфликты должны решаться в ходе переговоров, однако киевский режим отказывается от контактов с Москвой.