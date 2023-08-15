Сенатор Климов: США должны дать Украине приказ о подписании соглашения с Россией Фото: REUTERS

Окончание конфликта на Украине станет возможным, если Соединенные Штаты дадут Украине команду о подписании соглашения с Россией, в основе которого будут схемы, обсуждавшиеся еще в прошлом году. Такое заявление сделал сенатор Совета Федерации Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».

— США должны дать жесткую, конкретную команду Украине подписать с нами некое соглашение, договор — как он будет называться, вторично. За основу могут быть взяты схемы, обсуждавшиеся в Стамбуле год назад, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что вторым способом окончания конфликта станет достижение Россией изначальных целей спецоперации.

При этом в Киеве уже начали сомневаться в том, что Вашингтон готов вечно оказывать им поддержку. Так например посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинцы не уверены, в постоянной поддержке от западных партнеров. Ее слова привели на портале «Москва 24».