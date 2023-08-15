Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении авиакомпании Red Wings Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings, клиенты которой не смогли вылететь из разных стран мира в период с 12 по 14 августа 2023 года. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России (Павлу) Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», - заявили в ведомстве.

По данным следователей, в СМИ получили широкую огласку случаи, когда клиенты Red Wings не смогли вернуться в Россию, застряв в аэропортах разных стран мира. Пассажиры были вынуждены длительное время ждать, пребывая в некомфортных условиях.

Ранее KP.RU сообщил, что Red Wings отправила борт за туристами из России, которые застряли в аэропорту Антальи.