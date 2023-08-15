Россиянам рассказали, как обезопаситься от телефонных мошенников Фото: Shutterstock

В современных телефонах есть функции, которые помогут людям обезопасить себя от телефонных мошенников. В настройках можно запретить звонки с незнакомых номеров. Об этом рассказал эксперт в области IT и кибербезопасности Борис Косарев в беседе с РИАМО.

— Любой из нас может обезопасить себя, принимая комплекс мер для предотвращения быстрого взлома или воздействия, которым пользуются мошенники, в том числе используя социальную инженерию, — подчеркнул эксперт.

Однако стоит понимать, что в последнее время мошенники находят все более изощренные способы обмана. Так например они научились звонить со стационарных номеров ФСБ, используя специальные Telegram-боты для подмены номера. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».

Также злоумышленники начали использовать схему обмана с социальными картами. Преступники звонят людям под видом органов соцподдержки и предлагают заменить действующую карту. Для этого человек должен назвать специальный код, который приходит ему на телефон, а после этого мошенники получают доступ к сбережениям жертвы и пропадают. Об этом рассказали на портале Пятого канала.