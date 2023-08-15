Bloomberg: Россия может восстановить частичный контроль над движением капитала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У России есть возможность восстановить частичный контроль над движением капитала, что позволит Центробанку РФ усилить стабильность рубля. Это поможет остановить удорожание национальной валюты до уровней, которых не было со времени начала спецоперации, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, власти России и экспортёры обсуждали возможность обязать российские компании продавать экспортную выручку, и это совещание проходило ещё до того, как Центробанк объявил о повышении ключевой ставки. К единому мнению, как заявляют западные журналисты, прийти не удалось - повторное заседание состоится к концу текущей недели.

Новости о том, что в России может быть ограничено движение капитала, вызвали укрепление рубля. Курс доллара снова снизился ниже 100 рублей за единицу, составив 96,9 рублей. Напомним, что требование об обязательной продаже экспортной выручки вводилось ещё в 2022 году, когда экспортёров обязали продавать 80% валюты, полученной в результате торговли. Затем, с улучшением экономической ситуации, требование снизили до 50%, а потом и вовсе сделали его актуальным только по решению спецкомиссии.

Ранее KP.RU сообщил, что 14 августа 2023 года доллар подскочил до 100 рублей.