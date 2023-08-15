Автомобильное движение по Крымскому мосту временно остановлено, фото: инфоцентр "Крымский мост"

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, о чём сообщает официальный телеграм-канал по оперативной ситуации на переправе в Крым.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», - говорится в сообщении.

Подробности не уточняются. Ранее в оперативной сводке сообщалось, что на момент 21:00 15 августа 2023 года затруднений в проезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту не наблюдалось.

Ранее KP.RU сообщил, что со стороны Керчи на Крымском мосту сформировалась пробка длиной в два километра.