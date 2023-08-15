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НовостиОбщество15 августа 2023 20:00

Автодвижение из Краснодарского края по Крымскому мосту восстановлено

Выезд с полуострова по-прежнему остаётся закрытым
Сергей КУДРИН
Автодвижение из Краснодарского края по Крымскому мосту восстановлено, фото: "Мост.Лайф"

Автодвижение из Краснодарского края по Крымскому мосту восстановлено, фото: "Мост.Лайф"

Движение автомобилей по Крымскому мосту, по направлению из Краснодарского края на полуостров, восстановлено. Выезд в обратном направлении, на данный момент, остаётся закрытым. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале, отслеживающем оперативную обстановку на переправе.

«Движение автотранспорта с Кубани в сторону Крыма восстановлено. В направлении на выезд с полуострова движение еще закрыто», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что в 21:49 была опубликована информация о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту, в обоих направлениях.