Пресс-секретарь Пентагона Сингх: у США нет военных возможностей в Чёрном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила во время брифинга, что США не стремятся воевать с Россией, и не обладают военными ресурсами в акватории Чёрного моря. Это стало комментарием на тему того, как Вашингтон видит некие «военные решения» для обеспечения экспорта украинского зерна.

«У нас нет каких-либо средств в Чёрном море. У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Чёрного моря или какого-либо обеспечения движения судов», - заявила Сингх.

Вопрос стал следствие публикации в газете The Wall Street Journal, которая писала о том, что США готовы рассмотреть «военные решения» ради того, чтобы обеспечить бесперебойность экспорта зерна с территории Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Польши Анджей Дуда пообещал продолжать бороться с поставками украинского зерна, и не допустить его попадания в страну.