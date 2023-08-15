Слуцкий: торг НАТО об Украине и российских регионах говорит о провале планов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель думского комитета по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что торг Североатлантического альянса насчет вступления Украины в НАТО в обмен на новые российские территории невыполним, он может означать лишь осознание неизбежности российской победы.

По его словам, идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Украиной новых российских территорий на членство в альянсе нереализуема, но говорит о многом.

"Судя по всему, русофобский консенсус начинает давать трещину на Западе. И - вуаля - там уже готовы перейти к "торгу", - заявил Слуцкий.

По его словам, украинский конфликт является обременительным для стран Запада. Он представляет собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя.

Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина ни в коем случае не будет отдавать России спорные территории в обмен на вступление в Североатлантический альянс.