В Латвии объявили мобилизацию пограничных сил для укрепления границы с Белоруссией Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Государственная погранслужба Латвии отзывает из отпусков своих работников с целью усилить охрану на границе с Белоруссией. Об этом сообщает погранведомство.

По информации службы, такое решение было принято в связи с растущей гибридной угрозой на границе Латвии и Белоруссии. За сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пресечения, сообщили в ведомстве.

При этом, пограничная служба прекращает предоставлять работникам ежегодные отпуска, а должностные лица, которые ушли в отпуск, из него отзываются. Также мобилизованы пограничники, находящиеся на дополнительной службе. Ведомство запросило помощи и у сотрудников вооруженных сил и национальной полиции.

10 августа польские власти сообщили о намерении разместить на границе с Беларусью 10 тысяч военнослужащих.