Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ закончат наступление через месяц из-за потерь Фото: REUTERS

ВСУ закончат наступление через пару месяцев из-за осенней погоды и потерь живой силы и техники. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, наступление будет идти еще четыре-пять недель, поскольку вскоре начнутся осенние дожди. Следующая зима окажется гораздо более суровее предыдущей, отметил Джонсон.

Также армия Украины несет большие потери, а новая волна мобилизации в Киеве не заставит себя долго ждать. При этом, новобранцев нужно обучить, прежде чем снова бросить на российские укрепления. Стоит помнить, что у Украины нет достаточного количества вооружений для начала нового сражения.

Между тем, бывший глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы заявил, что в случае, если украинские войска не добьются никаких успехов до конца сентября, осенью можно ожидать наступления российской армии.