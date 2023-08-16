Конгрессвумен Грин: Байден поддерживает Киев вместо пострадавших на Гавайях Фото: REUTERS

Член палаты представителей, представитель республиканцев Марджори Тейлор-Грин заявила, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом выделяет миллиарды долларов на поддержку Киева, в то время как пострадавшим от гавайских пожаров достается лишь по несколько сотен.

По ее словам, глава США единовременно выделил 700 долларов пострадавшим от лесных пожаров, при этом намерен выделить очередные 20 миллиардов Украине.

Грин добавила, что у пострадавших ничего не осталось, а на выделенную сумму можно лишь один раз сходить в супермаркет или остановиться в отеле на пару дней.

"Власти США выделяют по миллиарду долларов на помощь Украине ежемесячно, но не может поделиться суммой более 700 долларов для американцев, потерявших все", - отметила политик в своих соцсетях.

Напомним, губернатор штата Джош Грин сообщал о том, что число жертв лесных пожаров в американском штате Гавайи выросло до 99 человек.