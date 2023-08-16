Власти Ирана готовы полностью отменить визовый режим с Россией Фото: REUTERS

Власти Ирана готовы полностью отменить визовый режим с Россией. На данный момент ожидаются соответствующие решения должностных лиц республики для осуществления этого на практике, сообщает иранский посол в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия".

Также дипломат отметил, что РФ и Иран сейчас в самом начале пути реализации такой инициативы. После соответствующих решений политиков Ирана меры будут утверждены и использованы на практике.

Посол добавил, что Иран рад пригласить жителей России зимой на побережье Персидского залива, поскольку в это время года очень тепло. На территории данной части государства также есть множество островов, а в центральной части страны россиян могут привлечь пустыни.

Напомним, в начале августа 2023 года между Россией и Ираном были запущены безвизовые туристические поездки для туристических групп. Об этом говорил посол республики в Москве Казем Джалали.