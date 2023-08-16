Ким Чен Ын передал "боевой привет" россиянам, вставшим на защиту страны Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил "боевой привет" российскому правительству, армии и народу, которые встали на защиту своей страны. Об этом говорится в телеграмме, направленной российскому президенту Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения республики от японского колониального господства, текст опубликован главной северокорейской газетой "Нодон синмун".

По словам Ким Чен Ына, россияне защищают суверенитет, безопасность и мир в государстве. Корейский лидер также пожелал здоровья и успехов в работе Владимиру Путину.

Также лидер КНДР отметил особый вклад солдат Красной армии, которые приняли участие в разгроме японского милитаризма и освободили народ Кореи. Именно этим были заложены добрые традиции корейско-российской дружбы. Бойцы Красной армии и Корейской народно-освободительной армии ценой собственной жизни освободили полуостров.

Ранее российский президент Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения КНДР. По словам главы государства, именно в то время были заложены традиции дружбы и сотрудничества, который стали основой для для добрососедских отношений.