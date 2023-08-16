Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно опубликовала пост от его имени Фото: REUTERS

Пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала на своей странице в соцсетях пост от лица главы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Washington Examiner.

В сообщении говорилось, что инвестировать в Америку значит инвестировать во всю страну.

Скриншот со страницы Карин Жан-Пьер

"Когда я баллотировался в президенты США, я обещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", - говорилось в сообщении.

Менее чем через 30 минут пост был удален. Однако скриншоты появились в социальных сетях, пользователи задались вопросом, предназначалось ли сообщение для публикации на странице Джо Байдена. При этом, в тот же момент в аккаунте главы США вышло заявление, где упоминаются инвестиции в размере трех миллиардов долларов для ветроэнергетики в США.

Между тем, политику Джо Байдена раскритиковала член палаты представителей, представитель республиканцев Марджори Тейлор-Грин. Она заявила, что власти США во главе с президентом выделяет миллиарды долларов на поддержку Киева, а пострадавшим от гавайских пожаров достается лишь по несколько сотен.