Убежавший в КНДР американский солдат готов искать там убежище Фото: Александр КОЦ

Американский солдат Трэвис Кинг, оказавшийся в КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, готов искать убежища в Северной Корее. Он испытывал неприязнь к армии США, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в КНДР. При этом в республике подтвердили задержание военнослужащего.

Между тем, в Британии сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом во вторник, 15 августа, сообщило BBC.

Кроме того, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации спецслужбам Украины. Он подтвердил свое сотрудничество с украинской стороной.