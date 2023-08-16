WSJ: США прорабатывают варианты по экспорту зерна с Украины без участия России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними странами об увеличении альтернатив по экспорту зерна. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По плану, Киев к октябрю наладит экспорт 4 миллионов тонн зерна в месяц по Дунаю, а обольщая часть будет экспортироваться по реке и Черному морю в порты Румынии, после чего уже в другие пункты.

Штаты изучают все возможные альтернативы, в числе которых и военные, для того, чтобы защитить порты из Украины на Дунае. При этом, такой маршрут дороже и дольше Черноморского сухопутного коридора. Запад и Украина готовятся к тому, что Россия не вернется к возобновлению сделки до вывоза летнего и осеннего урожая.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией и не обладают военными ресурсами в акватории Чёрного моря.